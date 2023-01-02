В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
26 минут назад

Экс-помощник Буша назвал условие «усталости» Запада от Украины

Мария Иванова

Экс-помощник президента США Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Майкл Аллен заявил, что Запад устанет снабжать Украину деньгами, если страна не продемонстрирует военных успехов. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

В США назвали условие «усталости» Запада от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аллен отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен давить на газ изо всех сил», чтобы успеть добиться каких-либо результатов.

Названа главная ошибка США в отношениях с Украиной

По мнению экс-помощника Буша-младшего, сейчас Россия и Украина находятся «не в настроении объединяться» для мирных переговоров и ни одна из стран не хочет искать компромисса.

«Но Зеленский хочет послать сигнал, в первую очередь европейцам, что в итоге он будет готов к мирным переговорам», - сказал Аллен.

По его словам, украинский президент стремится предотвратить критику из-за затягивания конфликта и для этого предлагает устроить «саммит мира».

Как писала The Guardian, проведенные в Германии опросы показали, что до 50 процентов немцев выступают за территориальные уступки Украины России, и похожие настроения характерны для всей Европы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что в некоторых странах ЕС отмечается усталость от санкций против России.

В мире,СВО,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Джордж Буш,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители