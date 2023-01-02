В США назвали условие «усталости» Запада от Украины

Экс-помощник президента США Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Майкл Аллен заявил, что Запад устанет снабжать Украину деньгами, если страна не продемонстрирует военных успехов. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аллен отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен давить на газ изо всех сил», чтобы успеть добиться каких-либо результатов.

По мнению экс-помощника Буша-младшего, сейчас Россия и Украина находятся «не в настроении объединяться» для мирных переговоров и ни одна из стран не хочет искать компромисса.

«Но Зеленский хочет послать сигнал, в первую очередь европейцам, что в итоге он будет готов к мирным переговорам», - сказал Аллен.

По его словам, украинский президент стремится предотвратить критику из-за затягивания конфликта и для этого предлагает устроить «саммит мира».

Как писала The Guardian, проведенные в Германии опросы показали, что до 50 процентов немцев выступают за территориальные уступки Украины России, и похожие настроения характерны для всей Европы.