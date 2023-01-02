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17 минут назад

Столтенберг рассказал, как Россия может «признать суверенитет» Украины

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины единственным способом склонить Россию к переговорам и «признать Украину как суверенное государство». Об этом он рассказал в интервью «Украинской службе Би-би-си».

Столтенберг рассказал, как Россия может «признать суверенитет» Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг подчеркнул, что Украина сможет добиться успеха и остаться суверенным и независимым государством только благодаря поддержке со стороны стран НАТО.

«Мы должны обеспечить Украине поддержку. В частности, военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что все конфликты рано или поздно заканчиваются миром.

«Условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», - заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения боевых действий. Он подчеркивал, что пока основное внимание НАТО сейчас уделяется поддержке Украины и тому, чтобы «президент Путин не победил».

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