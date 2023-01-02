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43 минуты назад

В проливе Дарданеллы из-за густого тумана приостановлено судоходство

RT на русском

Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана.

В проливе Дарданеллы приостановлено судоходство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление службы по движению судов в проливе.

«Управление службы движения судов пролива Чанаккале (Дарданеллы. — RT) по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что с 05:30 пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

При этом местное паромное сообщение продолжается.

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана был закрыт для судоходства пролив Босфор.

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