В проливе Дарданеллы приостановлено судоходство

«Управление службы движения судов пролива Чанаккале (Дарданеллы. — RT) по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что с 05:30 пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях», — говорится в сообщении.