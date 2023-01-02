В США преступник открыл огонь по празднующим Новый год горожанам

В американском городе Мобил (штат Алабама) вооруженный преступник открыл огонь по праздновавшим Новый год людям. Об этом сообщает CNN.

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По информации телеканала, мужчина расстрелял толпу людей на городской площади. В результате один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести.

Полиция сумела схватить стрелка. Мотивы преступника пока неизвестны.