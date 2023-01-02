В США назвали условие прекращения финансирования Украины

Запад может перестать финансировать Украину, если ее президент Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя. Такое мнение выразил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен в эфире телеканала Fox News.

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По его словам, украинский лидер понимает необходимость «продолжать давить педаль газа». В противном случае Запад откажется предоставлять Киеву финансовую помощь.

«На данный момент никто не хочет идти на компромиссы», — подчеркнул Аллен.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл объем помощи Киеву от Запада. По его словам, Украина за десять месяцев 2022 года получила свыше 31 миллиарда долларов.