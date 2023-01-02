В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

В США назвали условие прекращения финансирования Украины

Lenta.ruиещё 1

Запад может перестать финансировать Украину, если ее президент Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя. Такое мнение выразил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен в эфире телеканала Fox News.

В США назвали условие прекращения финансирования Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, украинский лидер понимает необходимость «продолжать давить педаль газа». В противном случае Запад откажется предоставлять Киеву финансовую помощь.

«На данный момент никто не хочет идти на компромиссы», — подчеркнул Аллен.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл объем помощи Киеву от Запада. По его словам, Украина за десять месяцев 2022 года получила свыше 31 миллиарда долларов.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Еще одной целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций, которые «должны гарантировать мир, но не способны это сделать».

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Джордж Буш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители