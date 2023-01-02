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1 час назад

Президент Южной Кореи заявил о готовности провести саммит с лидером КНДР

Газета.Ruиещё 2

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметив, что на встрече необходимо решать насущные вопросы для получения практического результата, сообщает газета Chosun Ilbo.

Президент Южной Кореи заявил о готовности пойти навстречу лидеру КНДР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент Юн отметил, что в Южной Корее наблюдается разочарование предыдущими встречами с северокорейским лидером, после которых не было достигнуто значимых результатов в урегулировании конфликта.

"В первую очередь надо начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Следует провести определенное число дискуссий, задать направление. Только так саммит может принести полезные результаты, о которых мы можем сообщить народу и странам-соседям. Нет причин отказываться от саммита, но поможет ли показной саммит миру на Корейском полуострове?" - отметил Юн.

Ранее в минобороны Южной Кореи предупредили, что попытки КНДР применить ядерное оружие приведут к "падению режима Ким Чен Ына".

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