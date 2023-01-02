Президент Южной Кореи заявил о готовности пойти навстречу лидеру КНДР

"В первую очередь надо начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Следует провести определенное число дискуссий, задать направление. Только так саммит может принести полезные результаты, о которых мы можем сообщить народу и странам-соседям. Нет причин отказываться от саммита, но поможет ли показной саммит миру на Корейском полуострове?" - отметил Юн.