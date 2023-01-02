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15 минут назад

В Мелитополе сообщили о двух взрывах

Lenta.ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах, которые были слышны в Мелитополе Запорожской области. Об этом он написал в Telegram.

СМИ: В Мелитополе сообщили о двух взрывах
Фото: ТАССТАСС

«В Мелитополе громко!» — поделился Рогов.

По его словам, два мощных взрыва были слышны в Мелитополе и ближайшем пригороде около 01:20 по местному времени. Он выразил надежду, что это была работа противовоздушной обороны.

28 декабря вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. А 30 декабря ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепре

В мире,Владимир Рогов,
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