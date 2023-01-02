СМИ: В Мелитополе сообщили о двух взрывах

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах, которые были слышны в Мелитополе Запорожской области. Об этом он написал в Telegram.

Фото: ТАСС ТАСС

«В Мелитополе громко!» — поделился Рогов.

По его словам, два мощных взрыва были слышны в Мелитополе и ближайшем пригороде около 01:20 по местному времени. Он выразил надежду, что это была работа противовоздушной обороны.