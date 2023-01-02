На Украине отменили воздушную тревогу

Тревога была объявлена в воскресенье вечером в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позже сирены заработали в половине регионов Украины, преимущественно на востоке страны, в том числе в Киеве. Взрывы произошли в Днепре, городе Запорожье, Киеве, Киевской и Черкасской областях.