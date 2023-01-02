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10 минут назад

На Украине отменили воздушную тревогу

ТАСС

Воздушная тревога, объявленная в половине регионов Украины, отменена в понедельник ночью. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

На Украине отменили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Сирены звучали на протяжении почти семи часов: примерно с 22:00 мск 1 января до 05:00 мск 2 января.

Тревога была объявлена в воскресенье вечером в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позже сирены заработали в половине регионов Украины, преимущественно на востоке страны, в том числе в Киеве. Взрывы произошли в Днепре, городе Запорожье, Киеве, Киевской и Черкасской областях.

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