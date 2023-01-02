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15 минут назад

Япония хочет пригласить Зеленского поучаствовать в саммите G7

Вечерняя Москва

Япония рассчитывает пригласить украинского президента Владимира Зеленского для участия в онлайн-формате в саммите «Большой семерки», который состоится с 19 по 21 мая в городе Хиросима, сообщает в понедельник, 2 января, газета Nikkei.

Япония захотела пригласить Зеленского на саммит G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Япония в качестве страны-председателя G7 хочет создать условия для интенсивных дискуссий по украинской проблематике. Выступление Зеленского, уверены в Токио, может познакомить участников саммита с текущей ситуацией, пишет ТАСС.

Для Токио координация действий «семерки» по Украине является важным шагом в подготовке к вероятному конфликту вокруг Тайваня. Японские власти считают, что в случае начала там боевых действий страна окажется втянута в него, поэтому рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с Штатами и ЕС по аналогии с тем, как это было сделано в отношении РФ.

В начале декабря появилась информация о том, что власти Японии в обновленной стратегии национальной безопасности намерены охарактеризовать Россию как «вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности».

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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