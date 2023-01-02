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22 минуты назад

Французов разозлило признание Зеленского человеком года

Елена Прошина

Французская газета Le Figaro провела опрос по поводу самых выдающихся личностей года. Первое место занял президент Украины Владимир Зеленский. Читатели издания прокомментировали это событие, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Французов разозлило признание Зеленского человеком года
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что опрос был проведен в преддверии Нового года. На первом месте в рейтинге самых выдающихся личностей 2022 года расположился Владимир Зеленский, на втором — французский футболист Килиан Мбаппе, на третьем — президент России Владимир Путин.

«Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень», — высказался Salluste10, добавив, что Западу стоит лучше следить за деньгами, которые они ему выдают.

Пользователь VitemadosePfizer заявил, что глава Украины «страдает манией величия». Он обвинил Зеленского в том, что он скорее позволит своему народу «умереть», чем сядет за стол переговоров и добьется мирного урегулирования конфликта.

Читатель Pampelonne при этом сыронизировал, что лидирующие позиции в опросе должны были занять Джонсон, Байден и Шольц, так как именно они долгое время «призывали Зеленского отказаться от любого мирного соглашения по Донбассу».

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