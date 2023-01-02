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36 минут назад

Мадуро заявил об "абсолютной" готовности восстановить отношения с США

Газета.Ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об "абсолютной" готовности восстановить отношения с Соединенными Штатами, сообщает ТАСС.

Мадуро заявил об "абсолютной" готовности восстановить отношения с США
Фото: ТАССТАСС

"Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством", - заявил Мадуро.

Официально отношения Венесуэлы с Соединенными Штатами были разорваны в 2019 году, когда США признали главу парламента Хуана Гуайдо президентом после выборов в 2018 году.

Ранее оппозиция Венесуэлы приняла решение о ликвидации "временного правительства" Хуана Гуайдо и его альтернативного кабинета. С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

В мире,Хуан Гуайдо,Николас Мадуро,ЕС,
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