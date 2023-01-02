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1 час назад

В Запорожье сообщили о трех взрывах

ТАССиещё 3

Три взрыва были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в понедельник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Запорожье прозвучали три взрыва
Фото: ТАССТАСС

"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он в Telegram-канале.

Согласно данным официального ресурса оповещения, воздушная тревога была объявлена в воскресенье вечером в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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