В Запорожье прозвучали три взрыва

Три взрыва были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в понедельник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он в Telegram-канале.
Согласно данным официального ресурса оповещения, воздушная тревога была объявлена в воскресенье вечером в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.