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11 минут назад

Премьер Белоруссии загадал на Новый год стабильность

Lenta.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поделился своим новогодним желанием в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, оно было о стабильных условиях для работы экономики страны.

Раскрыто желание премьера Белоруссии на Новый год
Фото: ТАССТАСС

«Хотелось бы, чтобы 2023 год не принес нам потрясений. Я бы попросил прежде всего стабильности. Чтобы были понятные условия для работы, а как работать — мы знаем», — рассказал Головченко.

Вместе с этим премьер пошутил, что главное его желание связано с отпуском, а затем добавил, что большинство мыслей связано с работой, на которой проходит большая часть времени.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него и российского лидера Владимира Путина есть предновогодняя традиция. «Традиционными» белорусский президент назвал встречи, которые главы государств проводят в преддверии Нового года.

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