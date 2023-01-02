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1 час назад

В ООН сообщили о попытке въехать на территорию штаб-квартиры неизвестной женщины

ТАССиещё 2

Неизвестная женщина пыталась утром 1 января въехать на территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, закрытой на праздники, угрозы штаб-квартире не было. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ООН.

Неизвестная попыталась прорваться в штаб-квартиру ООН
Фото: ТАССТАСС

"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", - указали в пресс-службе.

В полиции Нью-Йорка ТАСС уточнили, что женщина не пыталась преднамеренно протаранить ворота.

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