Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать

Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%.

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Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, 1 января 2023 года.

Согласно закону руководители государственных органов обязуются сократить потребление электроэнергии на вверенных им объектах на 10%.

Отмечается, что в зданиях, используемых для обороны государства, а также на объектах, составляющих критически важную инфраструктуру, потребление электроэнергии не учитывается.

Неисполнение обязательств по экономии электроэнергии предусматривает денежные штрафы в размере до 20 тыс. злотых.