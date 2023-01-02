Не экономящих электричество польских чиновников будут штрафовать

Польских чиновников будут штрафовать за невыполнение норматива по экономии электроэнергии на 10%.
Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, 1 января 2023 года.
Согласно закону руководители государственных органов обязуются сократить потребление электроэнергии на вверенных им объектах на 10%.
Отмечается, что в зданиях, используемых для обороны государства, а также на объектах, составляющих критически важную инфраструктуру, потребление электроэнергии не учитывается.
Неисполнение обязательств по экономии электроэнергии предусматривает денежные штрафы в размере до 20 тыс. злотых.
Ранее власти Британии призывали граждан сокращать потребление энергии в рамках кампании, направленной на снижение спроса на электроэнергию и природный газ в преддверии стремительного роста цен этой зимой.