Стали известны последние слова умершего Бенедикта XVI

Архиепископ Георг Генсвайн, личный помощник бывшего понтифика, рассказал, что последними словами умершего папы римского Бенедикта XVI было признание в любви Богу. Об этом пишет The Washington Post.
Георг Генсвайн заявил, что в три часа ночи субботы, 31 декабря, бывший понтифик отчетливо произнес по-итальянски: «Господи, я люблю тебя».
Архиепископ уточнил, что последние слова Бенедикта услышала медсестра, которая дежурила в ту ночь у постели умирающего священнослужителя.
Напомним, что Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. После отставки понтифик проживал в монастыре Mater Ecclesiae.