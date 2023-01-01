Стали известны последние слова умершего Бенедикта XVI

Архиепископ Георг Генсвайн, личный помощник бывшего понтифика, рассказал, что последними словами умершего папы римского Бенедикта XVI было признание в любви Богу. Об этом пишет The Washington Post.

Георг Генсвайн заявил, что в три часа ночи субботы, 31 декабря, бывший понтифик отчетливо произнес по-итальянски: «Господи, я люблю тебя».

Архиепископ уточнил, что последние слова Бенедикта услышала медсестра, которая дежурила в ту ночь у постели умирающего священнослужителя.