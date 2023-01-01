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24 минуты назад

Стали известны последние слова умершего Бенедикта XVI

Илья Родин

Архиепископ Георг Генсвайн, личный помощник бывшего понтифика, рассказал, что последними словами умершего папы римского Бенедикта XVI было признание в любви Богу. Об этом пишет The Washington Post.

Стали известны последние слова умершего Бенедикта XVI
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Георг Генсвайн заявил, что в три часа ночи субботы, 31 декабря, бывший понтифик отчетливо произнес по-итальянски: «Господи, я люблю тебя».

Архиепископ уточнил, что последние слова Бенедикта услышала медсестра, которая дежурила в ту ночь у постели умирающего священнослужителя.

Умер почетный Папа Бенедикт XVI

Напомним, что Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. После отставки понтифик проживал в монастыре Mater Ecclesiae.

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