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19 минут назад

19Fortyfive: Байден проигнорировал главную просьбу Зеленского

Илья Родин

Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

СМИ: Байден проигнорировал главную просьбу Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий», - уточнил автор статьи.

По словам Дэвиса, анализ действий Штатов и НАТО четко свидетельствует о том, что западные страны стремятся избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого на планете может начаться ядерная война.

Генсек НАТО обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине

Обозреватель резюмировал, что такой подход Белого дома является правильным. По его мнению, американской администрации следует воздать должное за «разумную сдержанность».

В мире,Армия,СВО,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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