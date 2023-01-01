СМИ: Байден проигнорировал главную просьбу Зеленского

Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

«Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий», - уточнил автор статьи.

По словам Дэвиса, анализ действий Штатов и НАТО четко свидетельствует о том, что западные страны стремятся избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого на планете может начаться ядерная война.