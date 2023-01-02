В ООН выразили обеспокоенность психическим здоровьем представителя Украины

«Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред - профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», - написал он в своем Telegram-канале.