В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
15 минут назад

«Не обострился бы»: в ООН выразили обеспокоенность психическим здоровьем представителя Украины

ТК «Звезда»иещё 1

Украинскому представителю в ООН, вероятно, может требоваться помощь психиатра. Так, первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский прокомментировал поведение своего коллеги из Украины. Полянский выразил сожаление об уходе из Совета Безопасности ООН профессионального психиатра - представителя Мексики.

В ООН выразили обеспокоенность психическим здоровьем представителя Украины
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

«Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред - профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», - написал он в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Кислица - представитель Украины в ООН - написал в Twitter пост невнятного содержания, в котором заявил, что «наступил последний для России год». Также украинский постпред опубликовал фотографию наручных часов с Бэтменом и фото здания штаб-квартиры ООН в тумане.

Немногим ранее Дмитрий Полянский заявлял, что большинство стран ООН понимает, что поставки оружия Украине затягивают конфликт. Он добавил, что таких стран достаточно много, среди которых есть и представители западных стран.

В мире,Безопасность,Сергей Кислица,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители