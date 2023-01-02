"Будет хуже": Экс-советник Зеленского предрек темные времена Украине

"Украина - это страна-лузер, это страна депрессивная, страна, находящаяся в энтропийной воронке, поэтому до 2034 года нечего "пиликать" о каком-то улучшении, все будет только хуже. При этом это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие?", - задал риторический вопрос Соскин.