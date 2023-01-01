Блинкен сообщил о телефонном разговоре с новым главой МИД КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с новым главой МИД Китая Цинь Ганом.
«Сегодня утром разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который покидает Вашингтон для работы на своей новой должности», — написал он в Twitter.
Блинкен уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также поддержание открытых каналов связи между двумя государствами.
30 декабря китайского посла в США Цинь Гана назначили на пост главы МИД КНР.