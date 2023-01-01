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13 минут назад

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с новым главой МИД КНР Цинь Ганом

RT на русскомиещё 3

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с новым главой МИД Китая Цинь Ганом.

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с новым главой МИД КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня утром разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который покидает Вашингтон для работы на своей новой должности», — написал он в Twitter.

Блинкен уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также поддержание открытых каналов связи между двумя государствами.

30 декабря китайского посла в США Цинь Гана назначили на пост главы МИД КНР.

В мире,Энтони Блинкен,
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