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17 минут назад

Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Илья Родин

Западным странам следует разработать долгосрочный план поддержки Украины, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет BBC.

Генсек НАТО обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг предупредил, что успехи ВСУ в ходе противостояния не должны создавать иллюзий о возможной победе украинских военных в ближайшее время.

Генсек уточнил, что ВСУ в течение нескольких месяцев вели контрнаступление. Вместе с тем, добавил он, Россия провела мобилизацию, пополнила ряды ВС РФ.

По его оценке, это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению конфликта, могут перейти в новое наступление.

Конфликт Москвы и Киева предположительно завершится за столом переговоров, заметил Столтенберг. Он уточнил, что условия, на которых будет основано мирное соглашения, будут зависеть от соотношения сил двух стран.

Соответственно, резюмировал генсек НАТО, необходимо обеспечить Киеву необходимую поддержку, в том числе военную. По его мнению, это «единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать суверенитет Украины»..

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