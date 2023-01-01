Генсек НАТО обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине

Западным странам следует разработать долгосрочный план поддержки Украины, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет BBC.

Столтенберг предупредил, что успехи ВСУ в ходе противостояния не должны создавать иллюзий о возможной победе украинских военных в ближайшее время.

Генсек уточнил, что ВСУ в течение нескольких месяцев вели контрнаступление. Вместе с тем, добавил он, Россия провела мобилизацию, пополнила ряды ВС РФ.

По его оценке, это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению конфликта, могут перейти в новое наступление.

Конфликт Москвы и Киева предположительно завершится за столом переговоров, заметил Столтенберг. Он уточнил, что условия, на которых будет основано мирное соглашения, будут зависеть от соотношения сил двух стран.