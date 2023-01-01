Казахские нефтяники снова вышли на акции протеста в Жанаозене

Казахские нефтяники вышли на акцию в Жанаозене (Мангистауская область) на западе Казахстана. В митинге приняли участие свыше ста человек. Об этом пишет РБК.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

По данным портала, работники компании «МунайСпецСнаб Компани» записали видеообращение к президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.

Протестующие заявили в обращении, что нефтяная компания «ОзенМунайСервис» затягивает процесс проведения тендера, в котором участвовала их фирма.

В «ОзенМунайСервис», в свою очередь, рассказали, что обвинения в их адрес являются необоснованными. В пресс-службе уточнили, что 29 декабря 2022 года был проведен тендер на оказание услуг спецтехники. Его участниками стали «МунайСпецСнаб Компани» и компания «Бек-А». Победу одержала вторая компания.

Уточняется, что предприниматели приняли меры для разрешения сложившейся ситуации. На следующий день после записи ролика его авторам - операторам спецтехники сообщили, что их примут на работу в «Бек-А».

Напомним, что это не первое видеобращение работников компании. В феврале 2021 года операторы таким способом добивались повышения зарплаты.