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21 минуту назад

Казахские нефтяники снова вышли на акции протеста в Жанаозене

Илья Родин

Казахские нефтяники вышли на акцию в Жанаозене (Мангистауская область) на западе Казахстана. В митинге приняли участие свыше ста человек. Об этом пишет РБК.

Казахские нефтяники снова вышли на акции протеста в Жанаозене
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По данным портала, работники компании «МунайСпецСнаб Компани» записали видеообращение к президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.

Протестующие заявили в обращении, что нефтяная компания «ОзенМунайСервис» затягивает процесс проведения тендера, в котором участвовала их фирма.

В «ОзенМунайСервис», в свою очередь, рассказали, что обвинения в их адрес являются необоснованными. В пресс-службе уточнили, что 29 декабря 2022 года был проведен тендер на оказание услуг спецтехники. Его участниками стали «МунайСпецСнаб Компани» и компания «Бек-А». Победу одержала вторая компания.

Уточняется, что предприниматели приняли меры для разрешения сложившейся ситуации. На следующий день после записи ролика его авторам - операторам спецтехники сообщили, что их примут на работу в «Бек-А».

Напомним, что это не первое видеобращение работников компании. В феврале 2021 года операторы таким способом добивались повышения зарплаты.

Кроме того, в первые дни января прошлого года жители Жанаозена и Актау первыми в стране вышли на улицы. Они протестовали из-за повышения цен на автомобильный газ в республике.

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