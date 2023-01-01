В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
24 минуты назад

CNN: Запад может потребовать у Киева заключить мирный договор с РФ

Илья Родин

Североатлантический альянс может потребовать от главы Украины Владимира Зеленского заключить мирный договор с Россией, если Киев продолжит требовать оружие у западных стран. Об этом в статье для CNN пишет обозреватель Ник Патон Уолш.

CNN: Запад может потребовать у Киева заключить мирный договор с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи подчеркнул, что НАТО не может бесконечно поставлять украинскому лидеру дорогостоящие вооружения и военную технику.

Соответственно, полагает Уолш, альянс может в угоду экономической целесообразности пожертвовать безопасностью и потребовать от Киева заключить с Москвой мирный договор.

Обозреватель уточнил, что говорить о проигрыше России в спецоперации преждевременно. Москве время от времени удается проводить успешные операции, которые могут привести к поражению Киева, либо завести ситуацию в тупик.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что запасы оружия в странах альянса значительно снизились. Существенная часть арсеналов была направлена киевским военным.

В мире,Политика,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители