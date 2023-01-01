CNN: Запад может потребовать у Киева заключить мирный договор с РФ

Североатлантический альянс может потребовать от главы Украины Владимира Зеленского заключить мирный договор с Россией, если Киев продолжит требовать оружие у западных стран. Об этом в статье для CNN пишет обозреватель Ник Патон Уолш.

Автор статьи подчеркнул, что НАТО не может бесконечно поставлять украинскому лидеру дорогостоящие вооружения и военную технику.

Соответственно, полагает Уолш, альянс может в угоду экономической целесообразности пожертвовать безопасностью и потребовать от Киева заключить с Москвой мирный договор.

Обозреватель уточнил, что говорить о проигрыше России в спецоперации преждевременно. Москве время от времени удается проводить успешные операции, которые могут привести к поражению Киева, либо завести ситуацию в тупик.