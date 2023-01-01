Президент МККК сообщила о планах посетить Россию

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер планирует посетить Россию. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Neue Zürcher Zeitung.

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"Я поеду в Москву", - сказала Сполярич Эггер, добавив, что сроки такой поездки пока не определены. "Важно, чтобы мы разговаривали с Россией на всех уровнях", - отметила президент гуманитарной организации.

Она пояснила, что речь идет, в частности, о контактах на местах. "Мы должны иметь возможность получить гарантии безопасности на месте, чтобы направлять представителей для посещения заключенных, а для этого нам нужны контакты на местах", - сказала она.

Сполярич Эггер напомнила, что возглавляемая ею организация ведет диалог "со всеми сторонами о том, что они должны соблюдать международное гуманитарное право". "Это включает также доступ к военнопленным и гражданским заключенным", - подчеркнула она. "Все государства должны помнить, что только соблюдение международного гуманитарного права, международных соглашений и Устава ООН гарантирует мир и стабильность", - констатировала глава МККК.

В первой половине декабря 2022 года Сполярич Эггер посетила Украину. В ходе четырехдневной поездки она встретилась как с официальными лицами, так и родственниками пленных.

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер была избрана президентом МККК в ноябре 2021 года и вступила в эту должность 1 октября 2022 года. Ранее она работала на посту помощника генерального секретаря ООН, была директором регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ. С 2000 года она занимала различные должности в системе Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, в том числе в швейцарском посольстве в Каире, а также в Берне и Нью-Йорке.