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10 минут назад

CNN: НАТО может принудить Зеленского подписать мирный договор с РФ из-за поставок оружия

Газета.Ru

НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Российской Федерацией из-за поставок оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

CNN: НАТО может принудить Зеленского подписать мирный договор с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире», — выразил мнение журналист Ник Пэтон Уолш.

При этом он отметил, что преждевременно говорить о проигрыше России в специальной операции на Украине, поскольку наблюдаются переменные успехи, которые могут сыграть на руку Москве.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США делают ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором видят следующего президента Украины. По его словам, фигура Владимира Зеленского фактически уже списана со счетов, и именно Залужный будет заключать мирный договор с Россией. Сообщения о смене Зеленского на Залужного активно появляются с лета. Генерал появляется в СМИ не реже президента, западные издания называют его чуть ли не военным гением.

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