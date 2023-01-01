CNN: НАТО может принудить Зеленского подписать мирный договор с РФ

При этом он отметил, что преждевременно говорить о проигрыше России в специальной операции на Украине, поскольку наблюдаются переменные успехи, которые могут сыграть на руку Москве.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США делают ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором видят следующего президента Украины. По его словам, фигура Владимира Зеленского фактически уже списана со счетов, и именно Залужный будет заключать мирный договор с Россией. Сообщения о смене Зеленского на Залужного активно появляются с лета. Генерал появляется в СМИ не реже президента, западные издания называют его чуть ли не военным гением.