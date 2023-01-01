"Использование ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына"

Применение Пхеньяном ядерных вооружений может привести к коллапсу политической власти в КНДР, заявил в Twitter представитель Минобороны Республики Корея. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что военная доктрина Южной Кореи включает в себя концепцию «трех осей». Под ними подразумеваются готовность нанести упреждающий удар по ракетным объектам противника, возможность проведения операций по уничтожению руководства оппонента и система противоракетной обороны.

В ведомстве предупредили, что будут расширять систему «трех осей», значительно усилят ее с тем, чтобы иметь возможность ответить на ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.

«Попытка использования Севером ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына», - предупредили в Минобороны.

В Сеуле уточнили, что приняли во внимание сообщения о результатах пленума ЦК Трудовой партии Кореи и передаче Корейской народной армии новых РСЗО калибра 600 мм.

Южнокорейские военные подчеркнули, что резкие заявления северян, угрозы применения ядерного оружия подрывают мир и стабильность в регионе. Они добавили, что ответят на любые провокации со стороны КНДР.