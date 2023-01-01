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11 минут назад

Южная Корея пригрозила Ким Чем Ыну концом режима

Илья Родин

Применение Пхеньяном ядерных вооружений может привести к коллапсу политической власти в КНДР, заявил в Twitter представитель Минобороны Республики Корея. Об этом пишет ТАСС.

"Использование ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что военная доктрина Южной Кореи включает в себя концепцию «трех осей». Под ними подразумеваются готовность нанести упреждающий удар по ракетным объектам противника, возможность проведения операций по уничтожению руководства оппонента и система противоракетной обороны.

В ведомстве предупредили, что будут расширять систему «трех осей», значительно усилят ее с тем, чтобы иметь возможность ответить на ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.

«Попытка использования Севером ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына», - предупредили в Минобороны.

В Сеуле уточнили, что приняли во внимание сообщения о результатах пленума ЦК Трудовой партии Кореи и передаче Корейской народной армии новых РСЗО калибра 600 мм.

Южнокорейские военные подчеркнули, что резкие заявления северян, угрозы применения ядерного оружия подрывают мир и стабильность в регионе. Они добавили, что ответят на любые провокации со стороны КНДР.

Ким Чен Ын рассказал о «борьбе с врагами» для защиты власти

Напомним, что на заседании пленума глава КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею «врагом» и призвал к массовому производству тактического ядерного оружия.

В мире,Чен Ким,
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