В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил двоих полицейских

В канун Нового года в Нью-Иорке в нескольких кварталах от Таймс-сквер ночью 19-летний юноша, вооруженный мачете, напал на полицейских. New York Post сообщает, что один из правоохранителей только что окончил школу полиции и это было его первое дежурство. Жизни пострадавших ничто не угрожает, они получили травмы средней тяжести. Полицейские применили оружие, нападавший ранен в плечо и задержан, сейчас он помещен в больницу.

Американские власти рассматривают версию теракта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не является ли он радикальным исламским экстремистом, проверяются в том числе его аккаунты в социальных сетях.

Ранее, 8 августа прошлого года, в американском округе Волуси, голый мужчина собирал плоды с пальмы. Когда он заметил работающего поблизости геодезиста, то схватил мачете, бросился к нему и потребовал отдать одежду, телефон и бумажник.