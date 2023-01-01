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21 минуту назад

В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил двоих полицейских

Ирина Лебедева

В канун Нового года в Нью-Иорке в нескольких кварталах от Таймс-сквер ночью 19-летний юноша, вооруженный мачете, напал на полицейских. New York Post сообщает, что один из правоохранителей только что окончил школу полиции и это было его первое дежурство. Жизни пострадавших ничто не угрожает, они получили травмы средней тяжести. Полицейские применили оружие, нападавший ранен в плечо и задержан, сейчас он помещен в больницу.

Американские власти рассматривают версию теракта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не является ли он радикальным исламским экстремистом, проверяются в том числе его аккаунты в социальных сетях.

В Нью-Йорке объявили режим ЧС

Ранее, 8 августа прошлого года, в американском округе Волуси, голый мужчина собирал плоды с пальмы. Когда он заметил работающего поблизости геодезиста, то схватил мачете, бросился к нему и потребовал отдать одежду, телефон и бумажник.

Затем грабитель сел в машину и уехал. Его засекли с вертолета на одной из заправок. Он вышел на дорогу, после чего вернулся на обочину и начал отжиматься. В итоге его удалось поймать и взять под стражу.

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