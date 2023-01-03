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1 час назад

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Lenta.ruиещё 1

Пролив Дарданеллы временно закрыли для движения судов в обе стороны во вторник, 3 января, из-за сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление контроля судоходства в проливе.

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О временном прекращении судоходства по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство возобновится после улучшения погодных условий.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через пролив Босфор — с Черным.

Стамбул и район Мраморного моря третий день находится во власти сильного тумана. Так, 1 января был временно закрыт для судоходства из-за сильного тумана пролив Босфор .По прогнозам метеорологов, погода в районе Стамбула улучшится к пятнице, 6 января.

В мире,Керченский пролив,Босфор,
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