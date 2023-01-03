Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы временно закрыли для движения судов в обе стороны во вторник, 3 января, из-за сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление контроля судоходства в проливе.

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О временном прекращении судоходства по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство возобновится после улучшения погодных условий.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через пролив Босфор — с Черным.