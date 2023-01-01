Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способы противостоять российской армии. Причиной тому является нехватка необходимых военных ресурсов, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

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Дэвис также указал на отсутствие сценариев победы Украины в конфликте с Россией.

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«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских войск из Украины», — заявил он.

По словам полковника в отставке, Соединенные Штаты не должны быть втянуты в крупную войну. Дэвис отмечает, что главным приоритетом для Вашингтона является избежание вовлечения в конфликт в качестве непосредственного участника, независимо от того, как будет развиваться ситуация.

«Разрешение втянуть наши вооруженные силы в войну против России, когда мы не подверглись прямому нападению, нарушит первый оплот хорошей внешней политики и поставит под угрозу второй и третий: наши вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой», — констатировал американский подполковник.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам президента России Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Президент также отмечал, что конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, которые смогли бы гарантировать безопасность России.

Дэвис оказался не первым западным экспертом, который предсказывает победу России в конфликте с Украиной. Так, 27 ноября 2022 года экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия.