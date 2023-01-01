На Украине заявили о поражении объекта инфраструктуры под Киевом

В Киевской области в ночь на воскресенье, 1 января, был поражен объект инфраструктуры. Об этом заявил глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба в Telegram.

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«Есть повреждение объекта инфраструктуры», — сообщил он.

Кулеба добавил, что на месте до утра работали представители украинских экстренных служб. Пострадавших в результате случившегося, по предварительным данным, нет.

В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал во всех областях страны.