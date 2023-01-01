Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.
Уточняется, что пролив закрыт для прохода судов в обоих направлениях.
«Стамбульский пролив был закрыт для прохода судов в обоих направлениях из-за сильного тумана», - проинформировал телеканал.
После улучшения погодных условий судоходство будет восстановлено.
Подобные погодные явления, мешающие судоходству, не редкость в данной местности. Так, Босфорский пролив был для движения судов в обоих направлениях 27 октября прошлого года. Причиной также стал сильный туман. Тогда видимость в Босфоре и Мраморном море не превышала 500 м.