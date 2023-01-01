Босфорский пролив закрыли для движения судов

Подобные погодные явления, мешающие судоходству, не редкость в данной местности. Так, Босфорский пролив был для движения судов в обоих направлениях 27 октября прошлого года. Причиной также стал сильный туман. Тогда видимость в Босфоре и Мраморном море не превышала 500 м.