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28 минут назад

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено

Ирина Лебедева

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Босфорский пролив закрыли для движения судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что пролив закрыт для прохода судов в обоих направлениях.

«Стамбульский пролив был закрыт для прохода судов в обоих направлениях из-за сильного тумана», - проинформировал телеканал.

После улучшения погодных условий судоходство будет восстановлено.

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Подобные погодные явления, мешающие судоходству, не редкость в данной местности. Так, Босфорский пролив был для движения судов в обоих направлениях 27 октября прошлого года. Причиной также стал сильный туман. Тогда видимость в Босфоре и Мраморном море не превышала 500 м.

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