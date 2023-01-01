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57 минут назад

ДТЭК: в Одессе ввели экстренные отключения света

Газета.Ru

Украинская энергокомпания ДТЭК проинформировала об экстренных отключениях света в Одессе в первый день 2023 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

В Одессе ввели экстренные отключения света
Фото: Viacheslav Onyshchenko/Global Look PressViacheslav Onyshchenko/Global Look Press

В обращении к украинцам ДТЭК попросила их не включать все приборы одновременно во избежание аварий. При этом экстренные отключения света в Днепре и Киеве отменяют, хотя графики стабилизационных отключений там пока не были опубликованы.

Ранее глава администрации Одесской области Максим Марченко рассказал об ограничениях работы энергоемких предприятий в регионе в праздничные дни. Он подчеркнул, что "освобожденные энергетические мощности" используют для обеспечения электроэнергией бытовых пользователей. Эта мера направлена на то, чтобы жители не сталкивались с отключениями электричества в ночь на 1 января.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, как заявлял президент РФ Владимир Путин.

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