В Одессе ввели экстренные отключения света

Украинская энергокомпания ДТЭК проинформировала об экстренных отключениях света в Одессе в первый день 2023 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

В обращении к украинцам ДТЭК попросила их не включать все приборы одновременно во избежание аварий. При этом экстренные отключения света в Днепре и Киеве отменяют, хотя графики стабилизационных отключений там пока не были опубликованы.

Ранее глава администрации Одесской области Максим Марченко рассказал об ограничениях работы энергоемких предприятий в регионе в праздничные дни. Он подчеркнул, что "освобожденные энергетические мощности" используют для обеспечения электроэнергией бытовых пользователей. Эта мера направлена на то, чтобы жители не сталкивались с отключениями электричества в ночь на 1 января.