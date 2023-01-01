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21 минуту назад

Хорватия вошла в Шенгенскую зону

Ирина Лебедева

В Хорватию с 1 января 2023 года можно въехать по Шенгенской визе. Пока нет данных, действительны ли ранее полученные национальные визы.

Еще одна страна присоединилась к Шенгену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хорватия вошла в состав Шенгенской зоны с 1 января 2023 года. Об этом на своем сайте информирует Совет Евросоюза. Решение принято после голосования, проведенного государствами — членами ЕС. Как пишет РБК, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович убежден, что от изменений выиграет и экономика страны в целом и ее граждане. До сих пор гражданам России требовалось для посещения Хорватии оформлять национальную визу. Теперь же те из них, у кого имеется шенгенская виза, могут въезжать в Хорватию и свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны. МИД Хорватии пока не обнародовал информацию о том будут ли действительны старые национальные визы и если да, то в течение какого срока, и приравняют ли их к шенгенским.

Как получить шенгенскую визу россиянам в 2023 году

Шенгенская виза – это единый документ, позволяющий въезжать и свободно перемещаться в зоне действия Шенгенского соглашения. В эту зону входят 27 стран. На его основании можно находиться на территории союза в течение не более 90 дней за 6 месяцев.

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