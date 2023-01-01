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18 минут назад

Стадо бизонов погибло из-за столкновения с грузовой фурой

Lenta.ru
Стадо бизонов погибло из-за столкновения с грузовой фурой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Инцидент произошел около 6:30 утра 28 декабря на шоссе Монтана, которое проходит вблизи заповедника. Часть бизонов погибла на месте, других пришлось усыпить из-за тяжелых травм.

В аварию попали еще два транспортных средства. По словам начальника полиции Майка Гавагана, ни в грузовике, ни в двух других автомобилях никто не пострадал.

Агентство Associated Press отметило, что бизоны часто появляются вблизи автомобильных дорог, поскольку им легче передвигаться по ним во время снегопада. Животных бывает трудно увидеть в темное время суток из-за их темно-коричневого цвета и из-за того, что их глаза не отражают свет, в том числе фары, как у оленей.

Ранее в США около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо, погибли четыре человека.

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