Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Папа римский на покое скончался накануне на 96-м году жизни.
«Его Святейшество положил свою жизнь на алтарь добра, мира, справедливости и любви. Он принадлежал не себе, а всем верующим, всему миру, делился светом и мудростью», — говорится в телеграмме белорусского лидера.
Лукашенко выразил уверенность, что вклад Бенедикта XVI в формирование достойного мира будет сохранён и приумножен.
Похороны папы римского на покое состоятся утром 5 января. Церемония пройдёт на площади Святого Петра в Ватикане, её возглавит папа Франциск.