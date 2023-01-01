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31 минуту назад

Александр Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Говорит Москваиещё 3

Папа римский на покое скончался накануне на 96-м году жизни.

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI
Фото: ТАССТАСС

«Его Святейшество положил свою жизнь на алтарь добра, мира, справедливости и любви. Он принадлежал не себе, а всем верующим, всему миру, делился светом и мудростью», — говорится в телеграмме белорусского лидера.

Лукашенко выразил уверенность, что вклад Бенедикта XVI в формирование достойного мира будет сохранён и приумножен.

Похороны папы римского на покое состоятся утром 5 января. Церемония пройдёт на площади Святого Петра в Ватикане, её возглавит папа Франциск.

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