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55 минут назад

Пользователи Twitter высмеяли слова Байдена о планах на 2023 год

Газета.Ru

Пользователи Twitter прокомментировали слова президента США Джо Байдена о его планах на 2023 год. В своем аккаунте Байден заявил, что "готов делать дела в 2023 году".

Пользователи Twitter высмеяли слова Байдена о планах на 2023 год
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

Пользователи соцсети иронично прокомментировали заявление Байдена.

"В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?" — спросил один из пользователей.

"Твоя жена знает, что ты на улице?" - уточнил другой. "Пугающе", - прокомментировал слова президента пользователь Twitter.

"Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок?" - добавил еще один.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья президента Байдена угрожает национальной безопасности США. Байден в текущий момент находится не в лучшем физическом и когнитивном состоянии. Он часто допускает курьезные ошибки, которые позже становятся популярными в TikTok.

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