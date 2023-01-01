Пользователи Twitter высмеяли слова Байдена о планах на 2023 год

Пользователи Twitter прокомментировали слова президента США Джо Байдена о его планах на 2023 год. В своем аккаунте Байден заявил, что "готов делать дела в 2023 году".
Пользователи соцсети иронично прокомментировали заявление Байдена.
"В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?" — спросил один из пользователей.
"Твоя жена знает, что ты на улице?" - уточнил другой. "Пугающе", - прокомментировал слова президента пользователь Twitter.
"Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок?" - добавил еще один.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья президента Байдена угрожает национальной безопасности США. Байден в текущий момент находится не в лучшем физическом и когнитивном состоянии. Он часто допускает курьезные ошибки, которые позже становятся популярными в TikTok.