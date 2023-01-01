Японию обвинили в спонсировании российской спецоперации на Украине

Японию обвинили в том, что она спонсирует специальную военную операцию (СВО) на Украине , продолжая покупать российскую продукцию и поддерживать экономику РФ , такие выводы сделал журналист издания JB Press.

Автор статьи отметил: несмотря на присоединение Японии к антироссийским санкциям, товарооборот двух стран в период с января по ноябрь 2022 года уже сравнялся с показателями прошлого года. При этом физический объем импорта в Японию превысил уровень 2021 года. С января по ноябрь 2022 года объем поставок из РФ в Японию составил чуть более 1,8 триллиона иен, объем экспорта был на уровне 542,3 миллиарда иен.