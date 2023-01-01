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21 минуту назад

Японию обвинили в спонсировании российской спецоперации на Украине

Lenta.ru

Японию обвинили в том, что она спонсирует специальную военную операцию (СВО) на Украине, продолжая покупать российскую продукцию и поддерживать экономику РФ, такие выводы сделал журналист издания JB Press.

Японию обвинили в спонсировании российской спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Автор статьи отметил: несмотря на присоединение Японии к антироссийским санкциям, товарооборот двух стран в период с января по ноябрь 2022 года уже сравнялся с показателями прошлого года. При этом физический объем импорта в Японию превысил уровень 2021 года. С января по ноябрь 2022 года объем поставок из РФ в Японию составил чуть более 1,8 триллиона иен, объем экспорта был на уровне 542,3 миллиарда иен.

В 2021 году объем поставок из России был на уровне 1,551 триллиона иен.

Ранее сообщалось, что закупки Японией российских зерновых в первом полугодии финансового года (апрель-сентябрь) снизились в разы. Они упали на 70,5 процента, до 3,6 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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