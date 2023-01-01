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14 минут назад

В Китае напомнили место США в российско-китайском партнерстве

Елена Прошина

Переговоры по видеосвязи между главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 30 декабря заставили власти Соединенных Штатов вновь повторять о своей «озабоченности по поводу российско-китайских отношений», сообщает Global Times.

В Китае напомнили место США в российско-китайском партнерстве
Фото: ТАССТАСС

Представитель Госдепа США пригрозил, что те, кто выступит на одной стороне с Москвой, окажутся на неправильной стороне истории, однако Вашингтон не те, кто вправе указывать Пекину на ошибки, говорится в статье. Российские-китайские отношения всё чаще подаются СМИ Запада как «альянс», особенно после начала кризиса вокруг Украины.

Издание указывает, что отношения РФ и КНР — это партнерство, а не союз, так как две страны далеки от менталитета времен холодной войны, когда все делились на друзей или врагов. Нейтральная позиция Пекина по продолжающемуся российско-украинскому конфликту также не изменилась. Как сообщил младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, американские власти обеспокоены тем, что расширение китайско-российского сотрудничества в областях, охватывающих экономику и торговлю, существенно снизит эффект ограничительных мер, введенных Вашингтоном и западными странами в отношении Москвы.

По сравнению с системой альянсов США, китайско-российские отношения, которые основаны на отказе от альянсов, неконфронтации и ненаправленности на какую-либо третью сторону, не только соответствуют интересам обеих сторон, но могут быть более эффективными в решении глобальных проблем. Прочные двусторонние связи между Китаем и Россией могут помочь миру продвинуться к многополярности», — заключает Global Times.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Госдеп США,
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