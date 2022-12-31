Макрон настотельно призвал французов вновь вакцинироваться

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении призвал французов вновь вакцинироваться от коронавируса в связи с угрозой новый волны пандемии.

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"Я призываю всех сограждан, особенно тех, кто старше 70 лет, сделать новые прививки", - сказал Макрон в видеообращении, которое транслировалось в субботу в Twitter Елисейского дворца. "Наше правительство приняло решение уже с завтрашнего дня ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая, где эпидемия вновь усилилась", - напомнил президент.

Макрон заверил, что здравоохранение и образование будут приоритетными направлениями работы правительства республики в соответствии с рекомендациями Национального совета перестройки. В центре внимания властей в следующем году также будет подготовка пенсионной реформы. "Мы должны работать дольше, чтобы сохранить систему социального обеспечения", - сказал Макрон. Он сообщил, что в конце лета новые пенсионные правила, вызывающие споры в обществе, вступят в силу во Франции. Они, в частности, предусматривают повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет в связи с увеличением средней продолжительности жизни.

В обращении Макрон также призвал французов продолжать экономить электроэнергию, чтобы избежать отключения электричества в зимний период. "Если мы продолжим экономить энергию и возобновим работу тех ядерных реакторов, которые сейчас остановлены, мы сможем справиться с перебоями", - сказал президент. Одной из важных задач следующего года он назвал переход на возобновляемые источники энергии.