Макрон: Франция будет поддерживать Украину «до победы»

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в традиционном новогоднем обращении к гражданам, что республика будет по-прежнему поддерживать Украину. Об этом пишет РИА «Новости».
Макрон подчеркнул, что в предстоящие годы Париж будет рядом с украинцами, будет помогать им «вплоть до победы».
Французский лидер выразил надежду, что Франция и Украина вместе выстроят справедливый, устойчивый мир.
Он резюмировал, что Киев может рассчитывать на Париж и на Европу в целом.
«Рассчитывайте на Францию и на Европу», - призвал Макрон.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню посетил Киев. Он пообещал, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения и военную технику.