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13 минут назад

Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы»

Илья Родин

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в традиционном новогоднем обращении к гражданам, что республика будет по-прежнему поддерживать Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон: Франция будет поддерживать Украину «до победы»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макрон подчеркнул, что в предстоящие годы Париж будет рядом с украинцами, будет помогать им «вплоть до победы».

Французский лидер выразил надежду, что Франция и Украина вместе выстроят справедливый, устойчивый мир.

Он резюмировал, что Киев может рассчитывать на Париж и на Европу в целом.

«Рассчитывайте на Францию и на Европу», - призвал Макрон.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню посетил Киев. Он пообещал, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения и военную технику.

В мире,Себастьян Лекорню,Эммануэль Макрон,
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