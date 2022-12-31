Макрон: Франция будет поддерживать Украину «до победы»

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в традиционном новогоднем обращении к гражданам, что республика будет по-прежнему поддерживать Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон подчеркнул, что в предстоящие годы Париж будет рядом с украинцами, будет помогать им «вплоть до победы».

Французский лидер выразил надежду, что Франция и Украина вместе выстроят справедливый, устойчивый мир.

Он резюмировал, что Киев может рассчитывать на Париж и на Европу в целом.

«Рассчитывайте на Францию и на Европу», - призвал Макрон.