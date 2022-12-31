В США призвали Зеленского показать налоговую декларацию

Американские пользователи Twitter на фоне оказания Киеву масштабной финансовой помощи со стороны США призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую декларацию за 2022 год. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что свои комментарии пользователи оставили под постом в соцсети консервативного активиста и сторонника бывшего президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана.

«Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?», - предложил он в шутку.

Комментаторы с интересом отнеслись к его предложению. Они пояснили, что украинский лидер немало задолжал Штатам.

«Думаю, что только швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где», - предположил один из пользователей.