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6 минут назад

Axios: Зеленский отклонил просьбу Нетаньяху о поддержке в ООН из-за поставок ПВО

runews24.ruиещё 1

Просьбу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который попросил украинского президента Владимира Зеленского проголосовать против резолюции Генеральной ассамблеи ООН об оккупации территорий Палестины, тот отклонил. Причиной стало то, что Израиль не согласился поставить Киеву своё вооружение. Об этом проинформировал портал Axios.

Зеленский отомстил премьеру Израиля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Нетаньяху и Зеленский поговорили по телефону в пятницу, 30 декабря. Израильский премьер-министр попросил, что постпред Украины не поддержал резолюцию, которая призывает международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации территорий Палестины.

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По данным украинского источника, Зеленский попросил в обмен на это, чтобы израильское правительство предоставило Киеву системы защиты от атак беспилотников и баллистических ракет.

Премьер-министр Израиля не взял на себя никаких обязательство, но уточнил, что готов обсудить это в будущем.

Владимиру Зеленскому ответ не понравился, и он не дал согласие на голосование против резолюции. Послу Украины в ООН он сказал пропустить голосование.

Израиль разочарован в этом, сообщил высокопоставленный источник в Тель-Авиве.

Генассамблея ООН приняла резолюцию – «за» проголосовали 87 стран, «против» – 24 и воздержались 53 государства.

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