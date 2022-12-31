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43 минуты назад

Стало известно о невозможности Германии выполнить план по борьбе с Россией

Lenta.ruиещё 1

Правительство Германии в 2022 году не смогло достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей в ответ на проведение объявленных спецоперации на Украине. Об этом заявила обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

Стало известно о невозможности Германии выполнить план по борьбе с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи "zeitenwende", практически испарились», — отмечается в статье.

Как считает журналист, действующее правительство ФРГ не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны. Им не удалось встать на новый путь.

«Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — заключила журналист.

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Ранее Шольц уклонился от прямого ответа, заявив, что цель ФРГ — чтобы Россия прекратила свою агрессию, а Украина отстояла свою целостность. Он указал, что для этого сторонам конфликта и посредникам нужно будет говорить. «Когда конфликт закончится, возможно, мы когда-нибудь снова сможем жить вместе с Россией. Но не сейчас», — добавил канцлер.

В мире,Олаф Шольц,
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