В Байдене увидели угрозу нацбезопасности США

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33 минуты назад

Federalist: состояние здоровья Джо Байдена угрожает национальной безопасности США

Илья Родин

Ошибки и ляпы президента США Джо Байдена свидетельствуют о том, что у главы государства серьезные проблемы со здоровьем, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist. Она добавила, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу безопасность Штатов.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», - подчеркнула Джордан Бойд.

Аналитик назвала главу государства «машиной по производству ляпов». По ее мнению, он подвергает США практически каждый раз, когда выступает публично.

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Бойд заметила, что курьезные оговорки Байдена нередко становятся трендами в TikTok.

Напомним, что американский президент путает «вакцинацию» и «эскалацию», Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он дословно повторяет текст телесуфлера, включая технические пояснения.

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