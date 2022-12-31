В Байдене увидели угрозу нацбезопасности США

Ошибки и ляпы президента США Джо Байдена свидетельствуют о том, что у главы государства серьезные проблемы со здоровьем, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist. Она добавила, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу безопасность Штатов.

«Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», - подчеркнула Джордан Бойд.

Аналитик назвала главу государства «машиной по производству ляпов». По ее мнению, он подвергает США практически каждый раз, когда выступает публично.

Бойд заметила, что курьезные оговорки Байдена нередко становятся трендами в TikTok.