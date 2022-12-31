В Великобритании заявили о наступлении новой геополитической эпохи

Наращивание Китаем военной мощи и спецоперация России на Украине свидетельствуют о наступлении новой эпохи соперничества между сверхдержавами, пишет The Economist.

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Автор статьи подчеркнул, что после окончания «холодной войны» наступает новая эпоха. В ее рамках может быть разрушен созданный американцами миропорядок.

По его оценке, сближение Москвы и Пекина, регулярное проведение ими военных учений, наращивание ядерного потенциала КНР приводит к постепенному снижению веса США в мировой экономике.

Штаты и их союзники смогли добиться осуждения России на Генассамблее ООН, напомнил эксперт.

Вместе с тем, отметил аналитик, «поддержка Запада на глобальном юге хрупка». Многие страны считают себя жертвами далекого конфликта в Европе, который привел к росту цен на топливо и продовольствие и отвлек внимание мирового сообщества от других кризисов.