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8 минут назад

В Великобритании заявили о наступлении новой геополитической эпохи

Илья Родин

Наращивание Китаем военной мощи и спецоперация России на Украине свидетельствуют о наступлении новой эпохи соперничества между сверхдержавами, пишет The Economist.

В Великобритании заявили о наступлении новой геополитической эпохи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи подчеркнул, что после окончания «холодной войны» наступает новая эпоха. В ее рамках может быть разрушен созданный американцами миропорядок.

По его оценке, сближение Москвы и Пекина, регулярное проведение ими военных учений, наращивание ядерного потенциала КНР приводит к постепенному снижению веса США в мировой экономике.

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Штаты и их союзники смогли добиться осуждения России на Генассамблее ООН, напомнил эксперт.

Вместе с тем, отметил аналитик, «поддержка Запада на глобальном юге хрупка». Многие страны считают себя жертвами далекого конфликта в Европе, который привел к росту цен на топливо и продовольствие и отвлек внимание мирового сообщества от других кризисов.

Автор статьи резюмировал, что во внешней политике США наблюдается чрезмерный протекционизм. Он вредит отношениям Вашингтона с европейскими и азиатскими союзниками.

В мире,Генассамблея ООН,
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