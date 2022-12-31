Зеленский поблагодарил Шольца за «переход в новую эпоху»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь, оказанную Украине в 2023 году и «переход в новую эпоху». Об этом он написал в Twitter.

По словам Зеленского, в 2022 году не без помощи Берлина Киев получил оружие, финансовую и техническую поддержку, а также статус кандидата на вступление в Евросоюз. Кроме того, миллионы украинцев нашли убежище в Европе, а в G7 установилось «украиноцентричное председательство».

«Благодарю вас за "цайтенвенде" (в переводе с немецкого "переход в новую эпоху" — прим. "Ленты.ру"), господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой», — написал президент Украины.

Ранее в своем новогоднем обращении Шольц заявил о планах поддерживать Киев, несмотря на последствия, с которыми ежедневно сталкиваются граждане ФРГ при совершении покупок в магазинах или при оплате счетов.

«Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину», — сказал он, подчеркнув, что 2022 был годом «сплоченности и силы».