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39 минут назад

Зеленский поблагодарил Шольца за помощь Украине и «переход в новую эпоху»

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь, оказанную Украине в 2023 году и «переход в новую эпоху». Об этом он написал в Twitter.

Зеленский поблагодарил Шольца за «переход в новую эпоху»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Зеленского, в 2022 году не без помощи Берлина Киев получил оружие, финансовую и техническую поддержку, а также статус кандидата на вступление в Евросоюз. Кроме того, миллионы украинцев нашли убежище в Европе, а в G7 установилось «украиноцентричное председательство».

«Благодарю вас за "цайтенвенде" (в переводе с немецкого "переход в новую эпоху" — прим. "Ленты.ру"), господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой», — написал президент Украины.

Ранее в своем новогоднем обращении Шольц заявил о планах поддерживать Киев, несмотря на последствия, с которыми ежедневно сталкиваются граждане ФРГ при совершении покупок в магазинах или при оплате счетов.

«Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину», — сказал он, подчеркнув, что 2022 был годом «сплоченности и силы».

Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили слова канцлера. Они заявили, что те, кто говорит о сплоченности Германии в 2022 году, «потеряли контроль над своей жизнью», а «федеральное правительство действует сообща против граждан».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,ЕС,
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