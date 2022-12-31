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44 минуты назад

В подворье Лукашенко рассказали, как животные реагируют на президента Белоруссии

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто бывает на своем подворье, где обитает множество разных животных, заявила одна из работниц подворья белорусского лидера, передает БелТА. По ее словам, животные всегда положительно реагируют на появление политика.

В подворье Лукашенко рассказали, как животные реагируют на президента Белоруссии
Фото: APAP

"Всегда, когда Александр Григорьевич приходит, коровки наши просто расцветают. Как чувствуют, что приходит. Если травичку там привозит или что, это просто...", - отметила работница.

Как указала сотрудница президентского подворья, коровы, обитающие на постоялом дворе, обычно издалека слышат, что к ним прибудет Лукашенко. Она также добавила, что реакция животных на президента просто чудо.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о главных итогах года для Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,
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