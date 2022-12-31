В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
22 минуты назад

Global Times: Москва и Пекин объединились против гегемонии США

Елена Прошина

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией направлено на обеспечении мира и безопасности, обе страны совместно выступают против гегемонии США. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Global Times: Москва и Пекин объединились против гегемонии США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что сотрудничество между Россией и Китаем отвечает интересом двух стран и, несмотря на противодействие со стороны Запада, двусторонние отношения укрепляются.

«Кроме того, Китай и Россия выступают против злоупотребления США своей гегемонией и против возрождения на Западе менталитета холодной войны. В знак солидарности с другими народами обе страны настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений», - говорится в статье.

Китайская газета также отметила рост торгового оборота между странами, совместные военные учения и регулярное общение двух лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Китай и Россия могут сыграть очень конструктивную роль в поддержании глобального порядка и справедливости», - подчеркнули журналисты издания.

Накануне, 30 декабря, в формате видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. В ходе них Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Россией «перед лицом непростой международной обстановки». А российский лидер отметил, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю и товарооборот РФ и Китая стал рекордным.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители