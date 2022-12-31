Global Times: Москва и Пекин объединились против гегемонии США

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией направлено на обеспечении мира и безопасности, обе страны совместно выступают против гегемонии США. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание отмечает, что сотрудничество между Россией и Китаем отвечает интересом двух стран и, несмотря на противодействие со стороны Запада, двусторонние отношения укрепляются.

«Кроме того, Китай и Россия выступают против злоупотребления США своей гегемонией и против возрождения на Западе менталитета холодной войны. В знак солидарности с другими народами обе страны настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений», - говорится в статье.

Китайская газета также отметила рост торгового оборота между странами, совместные военные учения и регулярное общение двух лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Китай и Россия могут сыграть очень конструктивную роль в поддержании глобального порядка и справедливости», - подчеркнули журналисты издания.