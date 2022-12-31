Global Times: Москва и Пекин объединились против гегемонии США

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией направлено на обеспечении мира и безопасности, обе страны совместно выступают против гегемонии США. Об этом пишет китайская газета Global Times.
Издание отмечает, что сотрудничество между Россией и Китаем отвечает интересом двух стран и, несмотря на противодействие со стороны Запада, двусторонние отношения укрепляются.
«Кроме того, Китай и Россия выступают против злоупотребления США своей гегемонией и против возрождения на Западе менталитета холодной войны. В знак солидарности с другими народами обе страны настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений», - говорится в статье.
Китайская газета также отметила рост торгового оборота между странами, совместные военные учения и регулярное общение двух лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
«Китай и Россия могут сыграть очень конструктивную роль в поддержании глобального порядка и справедливости», - подчеркнули журналисты издания.
Накануне, 30 декабря, в формате видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. В ходе них Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Россией «перед лицом непростой международной обстановки». А российский лидер отметил, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю и товарооборот РФ и Китая стал рекордным.