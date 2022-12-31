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38 минут назад

Евросоюз выделит Молдавии €250 млн в 2023 году

Майк Габриелян

Евросоюз в 2023 году выделит Молдавии 250 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом заявили в представительстве ЕС, передает РИА Новости.

Стало известно, во сколько обойдутся ЕС «проевропейские устремления Молдавии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС продолжит поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере 250 миллионов», - отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

До 170 миллионов евро будет вложено в энергетику, транспорт и медицину республики.

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Молдавию охватили антиправительственные митинги на фоне энергокризиса и рекордной инфляции. Граждане недовольны резким ростом цен на газ и продовольствие, политическим давлением на оппозицию, неудовлетворительным уровнем жизни.

Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России.

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