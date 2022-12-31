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19 минут назад

The Washington Post назвала главную ошибку США в отношениях с Украиной

Алиса Селезнёва

США совершают стратегическую ошибку, продолжая поставлять оружие на Украину и теряя способность к сдерживанию в Восточной Азии. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик.

Названа главная ошибка США в отношениях с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, Соединенные Штаты «сжигают боеприпасы так быстро», что в краткосрочной перспективе это может привести к ослаблению позиций страны в азиатском регионе.

«Этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и ему угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая», - уверен Джейсон Уиллик.

По мере того, как украинский кризис вступает в новую фазу, Белый дом будет вынужден задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США, констатировал он.

«У нас очень современное оружие». На Украине допустили вторжение в Россию

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине в $1,85 млрд. В него входит одна батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также снаряды 152 и 122 калибра. Кроме того, будут поставлены ракеты для РСЗО «Град», снаряды 125 калибра для танков. Также Киеву поставят 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва начнет обсуждать вопросы безопасности с Вашингтоном, когда США «осознают ущербность своего курса». При этом российская сторона будет договариваться с США о чем-либо только при условии учета ее интересов.

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