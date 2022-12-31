Названа главная ошибка США в отношениях с Украиной

США совершают стратегическую ошибку, продолжая поставлять оружие на Украину и теряя способность к сдерживанию в Восточной Азии. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик.

По его мнению, Соединенные Штаты «сжигают боеприпасы так быстро», что в краткосрочной перспективе это может привести к ослаблению позиций страны в азиатском регионе.

«Этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и ему угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая», - уверен Джейсон Уиллик.

По мере того, как украинский кризис вступает в новую фазу, Белый дом будет вынужден задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США, констатировал он.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине в $1,85 млрд. В него входит одна батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также снаряды 152 и 122 калибра. Кроме того, будут поставлены ракеты для РСЗО «Град», снаряды 125 калибра для танков. Также Киеву поставят 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.